شكرا لقرائتكم خبر عن «أمياباور» الإماراتية تنال الموافقة على مشروع طاقة متجددة في مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

وافق مجلس الوزراء المصري،على العرض المقدم من شركة «أمياباور»، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، لتنفيذ مشروعات إضافية في مجال الطاقة المتجددة.

وتتمثل المشروعات في إضافة قدرة 1000 ميجاوات إلى مشروع الطاقة الشمسية بأسوان، إلى جانب تنفيذ مشروع طاقة رياح بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة رأس غارب، وذلك وفق جدول زمني محدد لتنفيذ المشروعات وصولاً إلى التشغيل والربط بالشبكة القومية.

وفي السياق، وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، بشأن زيادة الطاقة الاستيعابية لمجمع غازات الصحراء الغربية وفق خط إنتاج رابع بسعة تصميمية تصل إلى 600 مليون قدم مكعب يوميا، على مساحة نحو 33 فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، في العامرية، بالاسكندرية.

كما وافق مجلس الوزراء لشركة «ايجيبت سات أتو» على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، وذلك على مساحة نحو 50 ألف م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.