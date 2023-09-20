شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان تخالف التراجع الجماعي للأسهم الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أغلبية الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، باستثناء سلطنة عُمان. وخسر مؤشر الأسهم السعودية الرئيس «تاسي» 0.08% إلى 11061.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليار ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 182 مليون سهم.

وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) 0.07% إلى 22393.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 99 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

الكويت

وفي الكويت، انخفض المؤشر العام لبورصة الكويت 0.34% إلى 6965.68 نقطة. وجرى تداول 158 مليون سهم عبر 11649 صفقة نقدية بقيمة 38 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.11% إلى 5760.23 نقطة، من خلال تداول 84.2 مليون سهم نُّفذت عبر 4860 صفقة نقدية بقيمة 12.4 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 0.41% إلى 7615.14 نقطة، من خلال تداول 73.8 مليون سهم عبر 6789 صفقة بقيمة 25.6 مليون دينار.

البحرين وقطر

وانخفض مؤشر البحرين العام 0.34% إلى 1,922.89 نقطة، بينما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي 0.18% إلى 718.19 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.385 مليون سهم، بقيمة 228886 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 53 صفقة.

وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر 0.23%، إلى 10294.65 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 154.890 مليون سهم، بقيمة 446.195 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 16047 صفقة.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط «30» 0.14% إلى 4694.10 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.994 مليون ريال عُماني.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر السوق الرئيسي في البورصة المصرية «إيجي إكس 30» 0.79% إلى 19797.23 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» 1.97% إلى 3799.69 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا الذي فقد 1.65% من قيمته، لينهي العاملات عند مستوى 5623.93 نقطة.