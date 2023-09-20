شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتوقع تصدير 60 مليون طن من الحبوب هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، في خطاب ألقاه أمام برلمان بلاده، اليوم الأربعاء، إن روسيا قد تصدر 60 مليون طن من الحبوب هذا الموسم.

وأوضح باتروشيف أن روسيا تتوقع أن يصل حجم محصولها من الحبوب هذا العام إلى مستوى 130 مليون طن، وأنه تم حصاد 123 مليون طن حتى الآن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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وأكد أن روسيا صدرت 60 مليون طن من الحبوب في موسم 2023/2022.