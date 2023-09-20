شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. حظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها أداء البورصة المصرية وكذلك تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية، كما كان الخبر الأبرز لدينا هو قرار مجلس الوزراء اليوم بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر لحين استقرار الأسواق.شل تدخل فى شراكة جديدة فى قطاع 3 بالبحر الأبيض المتوسط فى مصر
وقعت شركة (BG International Limited) التابعة لشركة شل اتفاقية شراكة مع الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) عبر شركتها التابعة كوفبك مصر المحدودة (كوفبك مصر).
بموجب الاتفاقية، تستحوذ كوفبك على حصة عاملة بنسبة 40% من قطاع 3 دلتا النيل (شمال شرق العامرية) في البحر الأبيض المتوسط قبالة شواطئ جمهورية مصر العربية.
وتخضع هذه الاتفاقيات للموافقات الحكومية والجهات التنظيمية دون الإخلال بحق الشفعة ، وستظل شل هي المشغل الرئيسي لهذا القطاع.
ومن جانبه، قال محمد سالم الحيمر، الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية: "يسرنا توسيع أنشطتنا في مصر بالتعاون مع شركائنا الدوليين العاملين في أحواض استكشافية متميزة بما يتماشى مع استراتيجيتنا لعام 2040. ستمكّن هذه الشراكة الجديدة في قطاع 3 دلتا النيل كوفبك من تعزيز أصولها البحرية وأنشطتها الاستكشافية في مصر". وأضاف: "تتواجد كوفبك بالفعل في هذه المنطقة حيث تم منحها قطاع شمال رأس كنايس البحري في البحر الأبيض المتوسط في عام 2020".
في أغسطس 2023، بدأت شركة شل مصر وشركاؤها أنشطة الحفر في قطاعي 3 و4 بدلتا النيل، الواقعتين في البحر الأبيض المتوسط، ويضمن المشروع الاستكشافي حفر ثلاثة آبار على التوالي.
غرفة القاهرة تشيد بحظر تصدير الذهب
أشاد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
وقال رئيس غرفة القاهرة في بيان له اليوم، إنه وفق تقرير شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة ستؤدي موافقة مجلس الوزراء على وقف تصدير البصل إلى تراجع في أسعاره خلال الفترة القادمة ، خاصة مع دخول العروات الإنتاجية الجديدة التي ستزيد من معروض البصل بالسوق ، ومن ثَمَّ تحقيق مزيد من استقرار السوق في هذا القطاع الذي يمثل أهمية خاصة للمواطنين .
وأضاف رئيس غرفة القاهرة التجارية أن شعبة الخضروات والفاكهة تتابع يوميًا الحركة التجارية بسوق قطاعها ، وترفع تقريرًا إلى مجلس إدارة الغرفة بآخر المستجدات .
أسعار الذهب
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 2526 جنيها.
عيار 21 يسجل 2210 جنيهات.
عيار 18 يسجل 1894 جنيها .
الجنيه الذهب 17680 جنيها.
تداولات ضعيفة للذهب شهدت أسعار الذهب العالمية تراجع خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل استمرار الحذر في الأسواق قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة على أن يبقي التوقعات بإمكانية حدوث رفع جديد للفائدة قبل نهاية العام.
تتداول أسعار الذهب الفورية حالياً عند المستوى 1930 دولار للأونصة بعد ان انخفضت اليوم بنسبة 0.1% يأتي هذا بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين خلال جلسة الأمس عند المستوى 1937 دولارا للأونصة، وفق تقرير جولد بيليون.
مجلس الوزراء يوافق على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهروافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
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