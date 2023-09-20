شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 12 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "المقاولات" بنسبة 2.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع 12 قطاعًا البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.3%، أعقبهما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.1%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 2%، وهبط قطاعا العقارات، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.7%.

وانخفض قطاع البنوك بنسبة 1.5%، وهبط قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.4%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، 0.3%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات خدمات النقل والشحن، والتجارة والموزعون، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.6%، 0.7%، 0.01%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.342 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 835.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 8.07%، واستحوذت المؤسسات على 31.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 48.5 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 150.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 38.2 مليون جنيه، 161.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 19797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 23877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8286 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 3799 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 5623 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 5460 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1404 نقطة.