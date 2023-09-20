شكرا لقرائتكم خبر عن «إي أند» تعزز تنافسية شركات دبي بحلول الدفع الحديث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت غرفة تجارة دبي، ندوة افتراضية للشركات الصغيرة والمتوسطة، لاستعراض حلّ الدفع الحديث «uTap»، الذي أطلقته «اتصالات من إي أند»، وهو حل فعال من حيث التكلفة لإدارة المدفوعات متعددة القنوات، وأتمتة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل أحد المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة.

وجمعت الندوة تحت مظلتها أكثر من 150 شركة صغيرة ومتوسطة، للتعرّف إلى حل الدفع الحديث، الذي يمكّن الشركات من استلام المدفوعات ومعالجتها بشكل آمن، إذ تتكامل هذه الخدمة الجديدة بسلاسة مع العمليات الحالية للشركات، وتقدم مجموعة من خيارات الأجهزة الخاصة بنقاط البيع مثل الأجهزة الطرقية لهذه النقاط، والماسح الضوئي للباركود، وأدراج النقود، إضافة إلى الخدمات المُدارة بالكامل مثل التكامل مع الطرف الثالث وغيرها.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «انطلاقاً من دورنا في حماية مصالح مجتمع الأعمال، يأتي تنظيم هذه الندوة لتوفير مجموعة من الحلول المتطورة لأعضائنا، التي ترتقي بأدائهم. نؤمن أن التعاون مع شركائنا مثل «اتصالات من إي أند»، يعد أمراً بالغ الأهمية لممارسة دورنا في دعم وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي».

وأضاف: «نسعى جاهدين لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي، مع تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لأعضائنا، وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار أولوياتنا الاستراتيجية لتطوير وتحسين بيئة الأعمال بالإمارة».

ويوفر «uTap» ثلاث باقات اشتراك بأسعار مناسبة مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للشركات، مثل خاصية الدفع عبر الإنترنت بطريقة ميسرة، والدفع بواسطة أجهزة الدفع الآلي، وإدارة طلبات العملاء، إلى جانب تقديم أدوات أتمتة الأعمال، وغيرها الكثير. كما جرى تطوير حزم «uTap»، لتزويد الشركات بحلول فعالة من حيث التكلفة، كما تتيح هذه الخدمة للشركات اختيار الميزات التي تناسب احتياجاتها وميزانياتها على أفضل وجه.