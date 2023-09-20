شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقت الصين على سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام واحد في الصين، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، عند 3.45%، الأربعاء، ليبقى دون تغيير عن الشهر السابق.

كما أبقت على سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري الخاصة بهم، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.2%، وفقاً للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.

في الشهر الماضي، انخفض سعر الفائدة على القروض لمدة عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.45%، في حين ظل سعر الفائدة على القروض لأكثر من خمس سنوات دون تغيير عند 4.2%.

وتُعد هذه البيانات الشهرية سعراً مرجعياً للتسعير للبنوك، بناء على معدلات عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي، وخاصة سعر تسهيل الإقراض المتوسط الأجل.