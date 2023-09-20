شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعزز نمو أعمالك وتنتقل لمرحلة متقدمة من النجاح؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا يمكن اعتبار إدارة المشروعات التجارية بالأمر الهين سواء كانت مشروعات كبيرة أو حتى صغيرة ما بين إدارة العمليات اليومية والحفاظ على رضا العملاء والاستمرار بذكاء في سوق يتطلب عمل المزيد كل يوم، وهو ما يجعل من المستحيل على كبار أو متوسطي المستثمرين بل ورواد الأعمال تخصيص الوقت الكافي للتركيز على النمو على المدى الطويل، ولكن مجرد الشعور بأنه مستحيل لا يعني أنه كذلك. لهذا يضع الخبراء نصائح إضافية لأصحاب الأعمال الذين يتطلعون إلى الارتقاء إلى مستوى أعلى، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية.

حول عملائك إلى أكبر المعجبين بك

سواء كنت تعمل في مجال المنتجات أو الخدمات، يمكن للعملاء السعداء عمل نقلة كبيرة في نمو أعمالك فما أن يشعر العملاء بالإعجاب من نموذج أعمالك إلا ويقومون بنصح آخرين بتجربة ما تقدمه. فيما يلي بعض الأساليب التي يمكنك استخدامها لتعزيز رضا العملاء وزيادة الاحتفاظ بهم

إطلاق برنامج المكافآت

قد تحفز برامج المكافآت عمليات الشراء المتكررة لأكبر المشترين. يمكنهم أيضًا المساعدة في جعل العملاء يشعرون بالتقدير مع إبقاء علامتك التجارية في مقدمة أولوياتهم. ليس من الضروري أن يكون البرنامج معقدًا بشكل خاص - فحتى شيء بسيط مثل صفقة "اشتر منتج واحصل على آخر مجانًا" يمكن أن يساعد في تشجيع العملاء على العودة مرة أخرى.

آراء العملاء أولوية أولى

يمكن أن يكون طلب تعليقات ورأي العملاء أمرًا مربحًا للجانبين: فيستمتع عملاؤك بالشعور بأن آرائهم موضع تقدير، بينما يمكن أن تساعدك إجاباتهم في تحديد المشكلات المحتملة والعمل بالطبع على حلها. احصل على آراء العملاء عبر الاستطلاعات أو عبر المحادثات الأقل رسمية بينك وبين عملائك.

اجعل الأشخاص المهمين مميزون

يُقال غالبًا أنه من الأسهل بيع المزيد لعملائك الحاليين بدلاً من العثور على عملاء جدد. قد يكون تقديم امتيازات وخصومات VIP لعملائك طريقة رائعة لتعزيز النمو. تعد لفتات التقدير الصغيرة مثل الدعوات لإطلاق المنتجات أو الخصومات على الطلبات الكبيرة أو حتى مجرد تخصيص الوقت للاتصال بالهاتف بهم ورؤية كيف يمكنك المساعدة في جعل حياتهم أسهل، يمكن أن يراكم بمرور الوقت أهميتك.

ابحث عن عملاء جدد

يعني تعزيز النمو في كثير من الأحيان جذب عملاء جدد. وعلى الرغم من أن مبادرات النمو الجديدة قد تستغرق وقتًا وطاقة حتى يتم تنفيذها على المدى القصير، فقد تجد أن بذل جهد إضافي يستحق العناء على المدى الطويل. ويمكنك تفعيل تقنيات التواصل والتسويق بشكل مستمر ومحسوب من خلال تفعيل حملات تسويقية يكون هدفها تحويل عملائك لمسوقين ذاتيين لنموذج أعمالك.