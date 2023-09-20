مطورون: نجاح تصدير العقار يسهم فى توفر العملة الصعبة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات معرض سيتي سكيب جلسة نقاشية تحت عنوان "التحديات والفرص في السوق العقاري المصري"، لبحث مستقبل القطاع العقاري وما يواجهه من تحديات وسبل تخطيها وتحويلها إلى فرص نجاح، ومناقشة ما يتمتع به السوق العقاري المصري من مقومات وفرص جاذبة للاستثمار.

ترأس الجلسة المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، وشارك فيها كل من المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وإدريس محمد، الرئيس التنفيذي لشركة آكام الراجحي، والمهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كريد للتطوير، والمهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير، والمهندس أيمن عامر، المدير العام لشركة سوديك.

أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، خلال الجلسة أن السوق العقاري المصري من أقوى الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً، وأن شركة العاصمة الإدارية حققت أرباح في العام الماضي 2022 نحو 20 مليار جنيه وتستهدف زيادتها بنسبة 25% في نهاية 2023، وأن الشركة تسير بخطوات جيدة.

قال: إن شركة العاصمة الإدارية ستقوم خلال 2024 بطرح أراضي للمطورين العقاريين بأقساط ثابتة دون فوائد على 4 سنوات بما يمثل تحفيزاً للمطورين العقاريين، كما أعلنت الشركة عن مسابقة عالمية لتخطيط المرحلة الثانية والثالثة من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إن أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت واقع حيث تضم 45 ألف موظف يومياً بمختلف الوزارات، ومجلس الوزراء يجتمع بالعاصمة ومجلس النواب ستنعقد جلساته بالعاصمة.

وأضاف: "نجحنا في تطوير شركة العاصمة الإدارية بما يُمكننا من إصدار كافة التراخيص اللازمة للمطورين من الشركة حيث يوجد لدينا مكاتب لكافة الجهات المختصة، ولدينا مشاركات كثيرة سيعلن عنها في حينها. العاصمة الإدارية أكبر مدينة ذكية مستدامة في العالم فهي تدار بواسطة مركز تحكم ذكي وتوفر جودة الحياة لقاطنيها".

وحول الأزمات الاقتصادية التي يواجهها القطاع العقاري نتيجة التحديات العالمية وأثر ذلك على زيادة تكلفة الإنشاءات، والإجراءات التي تتخذها شركات التطوير العقاري لمواجهة ذلك أكد المهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك، أن سوديك تعمل في السوق المصري منذ 26 عاماً وتحرص على اتباع سياسات مرنة تتناسب مع متغيرات السوق العقاري المصري.

وأكد أن مصر دولة كبيرة تتمتع بالعديد من المقومات التي تساعد على جذب المزيد من الاستثمار، وأن نجاح ملف تصدير العقار سيدعم توافر العملة الصعبة، وأن الشركات تواجه تحدياً كبيراً فيما يخص التمويل العقاري وأنه يجب توفير التيسيرات اللازمة لتخطي هذا التحدي".

قال المهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة إيوان للتطوير: إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة في ظل التنمية العمرانية التي حرصت الحكومة المصرية على تنفيذها وتطوير البنية التحتية على كافة المستويات في مختلف محافظات الجمهورية واهتمامها بإنشاء المدن الذكية، مؤكداً أهمية التكنولوجيا ودورها الكبير في صناعة العقار، وأن رقمنة العقار وتوفير المعلومات الخاصة بالقطاع العقاري، تساعد بشكل كبير في نمو أعمال شركات السوق العقاري المصري، مما يعمل على زيادة الناتج العقاري ويدعم الاقتصاد المصري.

وأكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، أن نجاح المطور العقاري يمثل نجاحاً للاقتصاد الوطني بشكل عام. وقال: "رغم ما تم من تيسيرات كبيرة للقطاع الا اننا في حاجة الى المزيد من التيسيرات لتحقيق المزيد من النجاح".

وأشار أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كريد للتطوير، أن السوق العقاري المصري يتمتع بطلب متزايد بما يؤكد قوة القطاع وقدرته على تخطي كافة التحديات، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية التي تم خلالها تجاوز كافة التحديات التي فرضتها الظروف التي عانى منها العالم اجمع.

وأوضح إدريس محمد، الرئيس التنفيذي لشركة آكام الراجحي، أن العقار المصري قادر على المنافسة عالمياً، لتحقيقه عوائد مرتفعة وعالية، مما يمكن صناديق الاستثمار العقارية من تحقيق مكاسب كبيرة، ويجعل مصر نقطة جذب للاستثمار بها، لذلك لابد أن يكون العقار المصري على قدر المساواة مع أي عقار عالمي في أوروبا وآسيا وجميع مناطق العالم.