شكرا لقرائتكم خبر عن حقق ثروة 1.1 مليار دولار بعمر ال37 بعد طرح شركته «إنستاكارت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق رائد الأعمال الهندي - الأمريكي أبورفا ميهتا، ثروة 1.1 مليار دولار بعد الطرح العام الأولي لشركة خدمات توصيل البقالة «إنستاكارت» Instacart، في بورصة «ناسداك» الثلاثاء.

وتخلى ميهتا، البالغ من العمر 37 عاماً، عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة مؤخراً كجزء من إجراءات الاكتتاب العام الأولي، علمًا بأنه استقال أيضًا من منصبه كرئيس تنفيذي في أغسطس 2021.

ويقود الشركة الآن الرئيسة التنفيذية فيدجي سيمو، والتي كانت تعمل لدى «فيسبوك»، في تحول يمثل نهاية حقبة ميهتا التي استمرت 11 عاماً في الكيان الذي شارك في تأسيسه عام 2012.

وكانت «إنستاكارت»، ومقرها سان فرانسيسكو، خفضت تقييمها خلال تراجع السوق العام الماضي إلى 24 مليار دولار من 39 ملياراً، وأبلغت في نشرة الإيداع عن صافي دخل للربع الأخير بلغ 114 مليون دولار، في حين بلغت الإيرادات 716 مليون دولار، بزيادة قدرها 15% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وهو الربع الخامس على التوالي من الربحية.

وأخبرت «إنستاكارت» لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن شركة «بيبسي كو» وافقت على شراء 175 مليون دولار من أسهمها في اكتتاب خاص.

وأكدت الشركة أنها ستواصل التركيز على دمج ميزات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في نظام أعمالها الأساسي للمساعدة على دفع النمو المستقبلي. على غرار طفرة الذكاء الاصطناعي «Ask Instacart»، وهي أداة بحث تهدف إلى الإجابة عن أسئلة العملاء المتعلقة بشراء طلبات البقالة.

في العقد الماضي، تحولت «إنستاكارت» إلى أكبر شركة لتوصيل البقالة في الولايات المتحدة، ونمت الإيرادات بنسبة 31% إلى نحو 1.5 مليار دولار في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، مدفوعة جزئيًا بالتحول إلى أعمال إعلانية ذات هامش ربح أعلى. (وكالات)