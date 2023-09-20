شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. انطلاق مؤتمر المحطات المينائية للحاويات في القارة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت بمدينة طنجة المغربية اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الأولى من مؤتمر المحطات المينائية للحاويات في القارة الإفريقية، بمشاركة ممثلين عن السلطات المينائية ورجال الصناعة والفاعلين في مجال النقل البحري من 40 دولة، من بينهم 20 بلدًا من إفريقيا.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات واستعراض وضعية القطاع المينائي على مستوى القارة الإفريقية.

مؤتمر المحطات المينائية

كما يهدف المؤتمر إلى تمتين الربط البحري بين العديد من البلدان، ومناقشة مستقبل الموانئ وتحسين فعاليتها من أجل مواجهة التحديات المستقبلية، لاسيما تلك المرتبطة بالرقمنة وحماية البيئة، فضلًا عن بحث سبل اعتماد قوانين متطورة لصيانة واستغلال المنشآت المينائية.