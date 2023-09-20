شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 20-9-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20-9-2023.





إيقاف تداول 9 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، ومصر للفنادق، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.

البورصة تخسر 11 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.342 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 835.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 8.07%، واستحوذت المؤسسات على 31.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 48.5 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 150.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 38.2 مليون جنيه، 161.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 19797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 23877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8286 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 3799 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 5623 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 5460 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1404 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 137 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 28.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 28.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.77%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.206 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.96%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 49.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.39%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 32.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.88%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 2.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.91%.

- سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.84%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.424 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.81%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 5.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.12%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 9.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.70%.