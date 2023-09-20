رسميا.. الفيدرالي الأمريكي يصدر قراره بشأن أسعار الفائدة

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، إبقاء معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، ملمحا إلى زيادة أخرى إضافية قبل نهاية العام الجاري.

وقرر "الاحتياطي الأمريكي" تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 5.25% و5.5% متماشياً مع التوقعات.

ووفقا لموقع "العين" الإخباري، فقد ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة عند 5.25% و5.5%، ليكسر بذلك موجة رفع أسعار الفائدة مرة ثانية منذ مارس 2022 .

ويأتي قرار الفيدرالي الامريكي بعد زيادات مستمرة بلغ عددها 11 زيادة تخللها تثبيت لمرة واحدة خلال اجتماع يونيو الماضي فقط.

كما يأتي القرار كفرصة لتقييم الموقف بعد الزيادات المستمرة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم الأمريكي.

وقبل اتخاذ قرار الفيدرالي الأمريكي، شهدت الساعات الاخيرة حالة من الغموض في كافة الأسواق بشأن سعر الفائدة، بضغوط بيانات أمريكية كانت قد ظهرت مؤخراً بخلاف تضارب تصريحات صقور الفيدرالي الأمريكي والتي كانت قد فتحت باب كافة الاحتمالات.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم الأمريكي وبيانات سوق العمل والتوظيف كانت قد زادت من حالة القلق في الأسواق حيث أظهرت تسارعا في نمو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي مسجلاً 3.7% أعلى من توقعات الأسواق التي بلغت 3.6%، وأعلى من القراءات السابقة للمؤشر.

وبنهاية أغسطس الماضي، سجلت معدلات التضخم الأمريكي الأساسي تباطؤ إلى 4.3% وهو الذى يعتمد عليه الفيدرالي الأمريكي، فيما أظهرت بيانات وزارة العمل ارتفاع التوظيف بالقطاع غير الزراعي بواقع 187 ألف وظيفة.

وسجل معدل البطالة الأمريكية ارتفاعاً إلى 3.8% وهو ما جاء أسوأ من التوقعات التي كانت تشير لبقاء معدلات البطالة عند 3.5%.