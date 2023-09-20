شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع تراجع عوائد السندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية على نطاق واسع عند الإغلاق اليوم الأربعاء مع تراجع عوائد السندات الحكومية في أنحاء القارة، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن تشديد السياسة النقدية والمقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة عقب جلستين من الخسائر.

وقفز أسهم قطاع العقارات التي غالبا ما تعد بديلة للسندات بواقع 2.2 بالمئة مع تراجع عوائد السندات الحكومية. وصعد مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.9 بالمئة، بينما ارتفعت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية 0.7 بالمئة، وهو قطاع يضم شركات تشييد المنازل الرئيسية في البلاد.

وزادت أسهم بنوك منطقة اليورو 2.0 بالمئة بفضل صعود سهم بنك أوني كريديت الإيطالي 4.7 بالمئة. وأضاف كومرتس بنك الألماني 1.6 إلى مكاسبه بعدما قال المدير المالي للبنك أمس الثلاثاء إنه يتوقع جني دخل صافي من الفوائد بقيمة ثمانية مليارات يورو (8.5 مليار دولار) هذا العام في ظل استفادة البنك من ارتفاع أسعار الفائدة.

وسينصب تركيز المستثمرين على قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة بلا تغيير. وفي ألمانيا، سجلت أسعار المنتجين أكبر تراجع على أساس سنوي في أغسطس آب منذ بدء جمع البيانات في 1949، ما يحيي آمال تراجع التضخم بصورة أكبر في أكبر اقتصادات أوروبا.

وهوى سهم شركة تالانكس 10.0 بالمئة بعد بدء شركة التأمين الألمانية أمس الثلاثاء زيادة رأس مالها إلى ما يصل إلى 300 مليون يورو (320.4 مليون دولار). وقفز سهم شركة دليفري هيرو 7.1 بالمئة بعدما أكدت مجموعة توصيل الطلبات الألمانية إجراء محادثات حول بيع جزء من أعمالها في آسيا.(رويترز)