شكرا لقرائتكم خبر عن حل 592 شكوى عقارية في دبي خلال أغسطس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

استقبلت إدارة الرقابة العقارية التابعة ل«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي 592 شكوى عقارية خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، وتم معالجتها وحلها بالكامل، حسب بيانات النشرة الرقابية الشهرية.

وذكرت النشرة أن إدارة الرقابة العقارية وجهت مخالفتين بقيمة 100 ألف درهم لعدم الالتزام بالقوانين، كما ألزمت 295 منشأة عقارية بالامتثال للنظم والقوانين.

وتلقت الإدارة 509 بلاغات عن المكالمات غير المرغوب فيها، ويجري اتخاذ الإجراءات المتبعة بشأنها، في الوقت ذاته أجرت 23 زيارة ميدانية للتأكد من الالتزام بشروط مزاولة المهنة العقارية، وأصدرت 320 إنذاراً لعدم الالتزام بشروط الإعلانات العقارية.

القائمة الخضراء

وكانت «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي قد كشفت عن مشروع «القائمة الخضراء» الذي يهدف إلى توفير خدمات إضافية لمجموعة من المتعاملين، بمن فيهم ملاك العقارات والوسطاء.

توفر القائمة العديد من المزايا، وللاستفادة منها يطلب من الملاك التسجيل فيها أولاً، لفتح المجال أمام الوسطاء للتواصل المباشر معهم، وعرض خدماتهم عليهم، ومن أهمها مساعدتهم على بيع عقاراتهم أو تأجيرها. ويمكن للمالك حذف اسمه من القائمة في أي وقت يشاء.

وتسهم هذه الخدمة في التخلص من الاتصالات غير المرغوب فيها من الوسطاء العقاريين، كما تضمن التواصل الفعّال فقط عندما يرغب المالك في التواصل معه من قبل الوسطاء. وسيساعد المشروع أيضاً على التقليل من المخالفات العقارية المتعلقة بالتسويق المباشر، كما أنه يفتح قنوات تسويقية إضافية للشركات العقارية.

ويخدم هذا المشروع جميع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة، ومنها إطلاق الخدمات الفورية لإسعاد المتعاملين، والتأسيس لقطاع أعمال عقاري محترف، وإيجاد منصة عقارية تنظيمية متقدمة للغاية، إلى جانب إتاحة الرقابة والإشراف الشامل، بما يضمن أمن وسلامة بيانات المتعاملين.

تعاميم عقارية

وكانت «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا)، الذراع التنظيمية التابعة ل«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، قد أصدرت مؤخراً تعميمين لتنظيم عمل الشركات والمؤسسات والوساطة العقارية، وتطوير وتحديث إجراءات الحوكمة في السوق المحلي بالإمارة.

تناول التعميم الأول تطبيق نظام رمز القارئ QR CODE السريع في الإعلانات العقارية، حيث قامت المؤسسة بتطوير نظام التصاريح العقارية بحيث يتم إصدار رمز القارئ السريع لأي تصريح من نظام تراخيصي ويكون ضمن الإعلان المرئي أو المقروء للتأكد من صحته من قبل المتعاملين. وطالبت «ريرا» جميع الشركات العقارية بالالتزام بالتعميم، حيث تصل قيمة المخالفة إلى 50 ألف درهم.

أما التعميم الثاني، فقد اشترطت المؤسسة على الوسطاء العقاريين استخدام أرقام الهواتف المسجلة في سجلاتهم فقط ولا يجوز استخدام أرقام أخرى في عملهم بالتسويق والترويج العقاري، وسيتم تطبيق المخالفات المقررة بهذا الخصوص في حالة مخالفة التعميم.