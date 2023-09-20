صندوق الموارد البشرية عضو بمنظمة لتطبيق الحماية في الأمن السيبراني

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وأوضح الصندوق أن العضوية تتيح الاطلاع والاستفادة من الممارسات العالمية في مجال الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، إضافة إلى تبادل البيانات التقنية الأمنية بين الأعضاء؛ بهدف رفع كفاءة المنظمات المشاركة في حماية أنظمتها وبياناتها.
ويتم ترشيح العضو المنتخب للانضمام، بعد تحقيقه الالتزام بالمتطلبات السيبرانية والتنظيمية الخاصة، ويضم 656 شركة ومنظمة حكومية من 101 دولة حول العالم، يتبادلون الخبرات في مجال الاستجابة للحوادث الأمنية.
يذكر أن الصندوق يعد العضو رقم 11 على مستوى المملكة، ويسعى خلال ذلك إلى رفع مستوى النضج السيبراني في الصندوق، والالتزام بضمان أمان وسلامة المعلومات والخدمات المقدمة، عبر تنفيذ مبادرات استراتيجية الأمن السيبراني.
منظمة (First)
- هي منظمة دولية لتطبيق الحماية في الأمن السيبراني.
- تهدف لتمكين فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية من الاستجابة بشكل أكثر فعالية للحوادث الأمنية.
- توفر الوصول إلى أفضل الممارسات والأدوات والاتصالات الموثوقة مع فرق الأعضاء.
- تتيح الاطلاع والاستفادة من الممارسات العالمية في مجال الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني.
- تتيح تبادل البيانات التقنية الأمنية بين الأعضاء؛ بهدف رفع كفاءة المنظمات المشاركة في حماية أنظمتها وبياناتها.
- تضم 656 شركة ومنظمة حكومية من 101 دولة حول العالم، يتبادلون الخبرات في مجال الاستجابة للحوادث الأمنية.
- صندوق الموارد البشرية هو العضو رقم 11 على مستوى المملكة في المنظمة.
- يسعى الصندوق من العضوية إلى رفع مستوى النضج السيبراني، والالتزام بضمان أمان وسلامة المعلومات والخدمات المقدمة.
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