شكرا لقرائتكم خبر صندوق الموارد البشرية عضو بمنظمة لتطبيق الحماية في الأمن السيبراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل صندوق تنمية الموارد البشرية على الموافقة باعتماد عضويته في منظمة (First)، وهي منظمة دولية لتطبيق الحماية في الأمن السيبراني، تهدف إلى تمكين فرق الاستجابة للحوادث السيبرانية من الاستجابة بشكل أكثر فعالية للحوادث الأمنية، عبر توفير الوصول إلى أفضل الممارسات والأدوات والاتصالات الموثوقة مع فرق الأعضاء.

وأوضح الصندوق أن العضوية تتيح الاطلاع والاستفادة من الممارسات العالمية في مجال الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، إضافة إلى تبادل البيانات التقنية الأمنية بين الأعضاء؛ بهدف رفع كفاءة المنظمات المشاركة في حماية أنظمتها وبياناتها.

ويتم ترشيح العضو المنتخب للانضمام، بعد تحقيقه الالتزام بالمتطلبات السيبرانية والتنظيمية الخاصة، ويضم 656 شركة ومنظمة حكومية من 101 دولة حول العالم، يتبادلون الخبرات في مجال الاستجابة للحوادث الأمنية.

يذكر أن الصندوق يعد العضو رقم 11 على مستوى المملكة، ويسعى خلال ذلك إلى رفع مستوى النضج السيبراني في الصندوق، والالتزام بضمان أمان وسلامة المعلومات والخدمات المقدمة، عبر تنفيذ مبادرات استراتيجية الأمن السيبراني.

منظمة (First)