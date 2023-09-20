السبهان يدعو لإشراك المنشآت الصغيرة بالفرص والمقومات الداعمة في سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» لريادة الأعمال سعود السبهان، في الجلسة الختامية لليوم الأول من المؤتمر العالمي لريادة الأعمال «GEC» بمدينة ملبورن الأسترالية، إلى جانب متخصصين في مجال ريادة الأعمال، من بينهم المؤسس ورئيس الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN «جوناثان أورتمانز»؛ للحديث عن التحديات التي تواجه رواد الأعمال وكيفية التصدي لها.

وخلال مشاركته في جلسة «غير عالمك: نظرة إلى المستقبل»، أوضح السبهان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المحلي، داعيا إلى إشراكهم بالفرص والمقومات الداعمة في سوق العمل؛ بهدف تحقيق الأهداف بشكل أكثر فاعلية، كما تحدث عن إسهام الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الابتكار، ودورها في تغيير مفهومه ليصبح متوائما مع الأنشطة التجارية ويدعم توسعها بشكل فعال في مجال ريادة الأعمال.

وشدد السبهان على أهمية التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين من الجهات الحكومية والخاصة؛ لإتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعمل بشكل تكاملي في جميع المجالات؛ بهدف حل جميع التحديات وتطوير واقع مجال ريادة الأعمال بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مستشهدا بالتعاون الذي شهده المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في نسخته السابقة التي أقيمت في مدينة الرياض بين جميع الدول والشركات الحاضرة بمختلف تخصصاتها، مما أسهم في الخروج بحزمة من الحلول والنتائج التي انعكست بشكل إيجابي على تطوير واقع بيئة ريادة الأعمال.

وتهدف الجلسات التي أقيمت بالمؤتمر إلى دعوة جميع صناع القرار والمسؤولين عن برامج الشبكة العالمية لريادة الأعمال من الدول كافة؛ للمشاركة بالحديث وطرح أفكار متخصصة ومكثفة في اليوم الختامي للمؤتمر؛ ليتم استعراض التوصيات والقرارات بناء على نماذج عمل تم تصميمها لتتناسب مع الأنظمة البيئية لكل دولة.

يذكر أن المملكة تشارك في فعاليات المؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ في ملبورن الأسترالية خلال الفترة من 19 - 22 سبتمبر الحالي، بحضور جهات حكومية عدة ورواد أعمال سعوديين، حيث تترأس «منشآت» وفد المملكة، وذلك بهدف تعزيز مكانتها بصفتها وجهة عالمية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.