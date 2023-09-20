شراكة بين «البحر الأحمر الدولية» وأكاديمية غريلز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية أنها ستصبح الوكيل الحصري لـ Bear Grylls Survival Academy المتخصصة في تقديم تجارب المغامرة والتحمل في المملكة، المتمثلة في تقديم فرصة فريدة لعشاق خوض التجارب والمغامرات في الطبيعة، من خلال تعلم كيفية تشكيل فرق العمل والتكيف مع الحياة البرية، بالإضافة لاكتساب مهارات البقاء على قيد الحياة من خلال مجموعة متنوعة ومختارة من الدورات التدريبية المصممة من قبل مؤسس الأكاديمية «بير غريلز».

كما ستتيح هذه الشراكة إمكانية التعاون في الفرص المتاحة مع العلامة التجارية «أكون» التابعة لـ «البحر الأحمر الدولية» والمختصة بتقديم تجارب المغامرات الرياضية، بما يشمل برامج الصحة البدنية والنفسية، وذلك في إطار التزام المطوّر بنهجنا في تركيز وجهاتنا على تقديم تجارب متاحة بالكامل وشاملة للضيوف والزوّار من ذوي الإعاقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو «يشتهر بير غريلز بمغامراته المثيرة للحماس والتحديّات في الحياة البرية والطبيعة ومع ذلك، دائما ما تتمثل الرسالة الأهم في صلب هذه المغامرات» .

وأضاف «سنعمل مع فريق Bear Grylls Survival Academy على تقديم تجارب المغامرات في الطبيعة للجميع وللفئات العمرية المختلفة، بغض النظر عن القدرة البدنية والمعرفية».

وتلتزم «البحر الأحمر الدولية» بتوظيف وتدريب العشاق من المحليين في خوض المغامرات والقدرة على التحمل في الحياة البرية ومهارات القيادة الاستكشافية، مما سيسهم في استحداث المئات من الوظائف للسعوديين في صناعة جديدة في السعودية، ومن الممكن أن تتاح الفرصة لمجموعة من المغامرين السعوديين بالعمل في أكاديميات «بير غريلز» التي ستتاح في جميع أنحاء السعودية، فضلا عن تقديم الدورات التدريبية بأنفسهم، وخلق جيل جديد من عشاق تجارب البقاء على قيد الحياة والباحثين عن المغامرات.

بدوره، أكد المدير العام لـ Bear Grylls Survival Academy بول جاردينر، أن وجهة «البحر الأحمر» في المملكة تعد من أجمل المواقع التي تتمتع بالمسطحات الطبيعية الخلابة والمتنوعة على الإطلاق، بدءا من جبالها الشاهقة وصولا إلى وديانها السحيقة، مرورا بالكثبان الرملية والسواحل، متطلعا إلى استحداث سلسلة من التحديات والتجارب المثيرة والمقدمة من Bear Grylls Survival Academy التي ستتيح بدورها للأشخاص والمغامرين اختبار مدى قدرتهم على التحمل في التحديات والتغلب عليها.

يذكر أن أعمال التطوير في وجهة «البحر الأحمر» تسير على قدم وساق لاستقبال طلائع زوّارها هذا العام، بالتزامن مع افتتاح «مطار البحر الأحمر الدولي» وأولى هذا العام، والبداية من منتجع «سيكس سينسز، الكثبان الجنوبية» في وجهة «البحر الأحمر»، كما أنه من المقرر افتتاح وجهة «أمالا» للزوار في أوائل عام 2025.