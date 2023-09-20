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- بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - نظمت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان ورشة عمل تعريفية شاملة حول التمويل الإسلامي بمشاركة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل، ونائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني القائم بأعمال المدير التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات والاستثمار لجمهورية أذربيجان يوسف عبداللاييف. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة - عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية - نظمت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في جمهورية أذربيجان ورشة عمل تعريفية شاملة حول التمويل الإسلامي بمشاركة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة المهندس هاني سنبل، ونائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني القائم بأعمال المدير التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات والاستثمار لجمهورية أذربيجان يوسف عبداللاييف. وناقشت ورشة العمل التمويل الإسلامي، وأدوات التمويل الإسلامي وتطبيقاتها في تمويل التجارة بهدف تمكين المؤسسات بالمعرفة العملية ورفع الوعي وآفاق تمويل التجارة في البلاد والمخاطر المرتبطة بالأدوات الإسلامية المختلفة.

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