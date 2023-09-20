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- بواسطة أيمن الوشواش - المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، نظم افتراضيا برنامج «الاختصاصي الإسلامي المعتمد في إدارة المخاطر»، والذي يختتم اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 م بمشاركة عدد من البنوك والمؤسسات الإسلامية في الدول الأعضاء. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، نظم افتراضيا برنامج «الاختصاصي الإسلامي المعتمد في إدارة المخاطر»، والذي يختتم اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 م بمشاركة عدد من البنوك والمؤسسات الإسلامية في الدول الأعضاء. واستعرض البرنامج التطورات التكنولوجية السريعة التي أدت إلى ظهور أنواع جديدة من المخاطر وسبل التغلب عليها أو التخفيف منها في سبيل مواكبة الظروف السوقية المتغيرة.

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