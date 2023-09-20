شركة البلد الأمين

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- بواسطة أيمن الوشواش - الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة طرحت منافسة للشركات والمؤسسات ذات الخبرات المتميزة للمشاركة في إنشاء واستثمار وتشغيل وصيانة كلية صحية أهلية في حي القشاشية الجديد بمدينة مكة المكرمة، وذلك بهدف تقديم برامج أكاديمية متميزة وسد نقص الكوادر الصحية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة طرحت منافسة للشركات والمؤسسات ذات الخبرات المتميزة للمشاركة في إنشاء واستثمار وتشغيل وصيانة كلية صحية أهلية في حي القشاشية الجديد بمدينة مكة المكرمة، وذلك بهدف تقديم برامج أكاديمية متميزة وسد نقص الكوادر الصحية. وأوضحت الشركة أن آلية طريقة استلام الطلبات وكراسة الشروط والمواصفات عن طريق الاستلام والتسليم اليدوي بمقر الشركة، مبينة على الصعيد نفسه أن آخر موعد لتقديم العطاءات الخميس 28 / 09 / 2023.

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