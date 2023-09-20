غرفة الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة بمركز تمكين المرأة نظمت لقاء عن التسويق في مراحل المشاريع التجارية، وذلك في مقر الغرفة بالدمام.

وتناول اللقاء أهمية التسويق للمشروع في كل خطواته، من خلال الفكرة وتنفيذ خطة العمل، ومراحل تنفيذ المشروع؛ متضمنا شغف المستثمر بمجال معين، أو مشكلة يرغب بحلها، أو فكرة يطورها، ودراسة السوق لمعرفة جدوى المشروع، والتخطيط ووضع الأهداف.

واستعرض آلية الوصول للعملاء وأبرز قنواتها، وأكثرها فعالية وأيها أفضل من ناحية التكاليف؛ وتحديد الموارد الرئيسية اللازمة لتقديم القيمة، والشركاء الرئيسيين، والخطوات الفعلية لإطلاق المشروع من خلال الرخص والتصاريح، وقيمة الإيجار، وأعمال الديكور وعدد العمالة وتخصصاتهم.