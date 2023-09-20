هيئة الأمن الغذائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة عشرة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ ، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للهيئة العامة للأمن الغذائي.

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة 82 مليون ريال، وذلك لكمية 45 ألف طنا، لعدد 107 مزارعين. ل

يبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ 1.58 مليار ريال، وذلك لكمية 892 ألف طن، لعدد 2596 مزارعا.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 1.15 مليون طن، لعدد 3185 مزارعا.