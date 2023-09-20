وزراء العمل يبحثون احتساب مواطني دول الخليج ضمن نسب التوطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أمس، في مسقط وفد المملكة المشارك في الاجتماع التاسع للجنة وزراء العمل بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور وزراء العمل بدول الخليج.

وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، شملت موضوع احتساب مواطني دول مجلس التعاون ضمن نسب التوطين في دول المجلس، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة، وتطوير نظم مكافأة نهاية الخدمة للعمالة الوافدة في دول مجلس التعاون، وموازنة المكتب التنفيذي لـ2024، إضافة إلى مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخاص بالتدريب على رأس العمل.

وتعكس هذه الاجتماعات سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون المشترك في قطاع العمل، لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم على جميع المستويات في سوق العمل.

في سياق آخر، رأس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في مسقط، وفد المملكة المشارك في الاجتماع التاسع عشر للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سلطنة عُمان، بحضور الوزراء، والوفود المشاركة من الدول الخليجية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الخليجي المشترك.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال بينها استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية (2021 - 2025)، وتوحيد أسعار شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول مجلس التعاون، وقراريّ لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعهم الـ 117، بشأن التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة - العمل الحكومي.

كما تمت مناقشة مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون الخاص بالتدريب على رأس العمل، وتكريم الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية، إضافة إلى المواضيع المقدمة من الدول الأعضاء.

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي شارك في حفل تكريم الشخصيات والشركات والمؤسسات والمشاريع المتميزة في المجال العمالي والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجان الوزارية (العمل - والشؤون / التنمية الاجتماعية - والخدمة المدنية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مدينة مسقط.

وجرى خلال الحفل تكريم عدد من الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، والشركات المتميزة في مجال التوطين، وأفضل مشروع صغير، والمشروعات والشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي.

وكُرم من جانب المملكة في مجال الكفاءات بقطاعات الخدمة المدنية نائب وزير الخدمة المدنية سابقا عبدالرحمن آل عبدالقادر، ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا الدكتور عبدالرحمن الشقاوي، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإدارة رأس المال البشري ماجد بن بتال، والمستشار بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء الدكتور محمد الجداوي، وأمين عام اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري الدكتور لؤي قاضي.

كما تم تكريم شخصية رائد العمل الجماعي عبدالله العثيم من شركة عبدالله العثيم، وفي مجال المشاريع الرائدة في القطاع التطوعي الأهلي المهندس منصور صبري من نماء الأهلية، وفي مجال المشاريع الرائدة في القطاع التجاري الخاص الرئيس التنفيذي لشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات المهندس عصاب المنديل.

وفي مجال الاحتفال التكريمي التاسع عشر للشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف بدول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، تم تكريم الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد الإدريسي، والرئيس التنفيذي في شركة نورة لتعليم القيادة المهندس سعد التويم.

وفي مجال الاحتفال التكريمي الثاني عشر لأصحاب أحسن مشاريع صغيرة بدول محلس التعاون لدول الخليج العربية، كُرمت صاحبة مشروع مركز بيت الشجرة الترفيهي نجلاء السعدون.

أبرز ما ناقشه اجتماع لجنة وزراء العمل بمجلس التعاون