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لبحث العلاقات الاستثمارية.. وزير الاقتصاد يلتقي وزير التعاون السويدي

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم، وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل، على هامش أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة 2023 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين المملكة والسويد وتكثيف التعاون الدولي لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

لقاء وزير الدولة بالمستشارية الألمانية

كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، بوزير الدولة في المستشارية الألمانية، الدكتور يورج كوكيز.

وناقشا التعاون العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما وتطرق الاجتماع، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين وألمانيا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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