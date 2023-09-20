شكرا لقرائتكم خبر عن رتال للتطوير العمراني تهدي "الوطن" مجسم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أهدت شركة رتال للتطوير العمراني الوطن "مجسم التأسيس " بمناسبة اليوم الوطني 93 ، والواقع بكورنيش الخبر بالمنطقة الشرقية، وذلك ضمن المسؤولية المجتمعية للشركة ودعما للجهود المبذولة في تنمية وتطوير المنطقة.

ويرمز مجسم التأسيس إلى الهوية البصرية ليوم التأسيس بتجريد حركة الجِمال والرايات المرفوعة لتوحيد القبائل في المملكة تحت راية واحدة وملك واحد عظيم،

وخلال حفل التدشين الذي اقيم اليوم الأربعاء 20سبتمبر أشاد رئيس مجلس إدارة شركة رتال للتطوير العمراني عبدالله الفوزان بالعلاقة التكاملية التي انتهجتها المسابقة متقدما بالشكر للحكومة الرشيدة وجميع منسوبي الأمانة والبلديات وللشركاء في القطاع الخاص، مؤكداً أن رتال ستواصل مسيرتها في كل ما يخص بالطابع والارتقاء العمراني للمملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني م. عبدالله البريكان، الشركة المنفذة لمجسم التأسيس، أنه ومن ضمن مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا سعينا في رتال على تنفيذ مجسم التأسيس لإثراء نمط حياة يتماشى مع رؤية المملكة في تحسين حياة المواطن والمقيم

جاء ذلك برعاية معالي أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، وبحضور رئيس مجلس أمناء الفوزان لخدمة المجتمع ورئيس مجلس إدارة مجسم وطن الأستاذ عبدالله بن عبداللطيف الفوزان والرئيس التنفيذي لشركة رتال للتطوير العمراني المهندس عبدالله البريكان و المهندس عمر العبداللطيف الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية والمهندس مشعل الحربي مدير بلدية الخبر.

من جهته أثنى معالي أمين المنطقة الشرقية على مسابقة مجسم وطن إحدى مبادرات برنامج الفوزان لخدمة المجتمع والذي اعتبرها نقلة نوعية في ابراز وخلق بيئة تنافسية للتعبير عن حب الوطن بمجسمات ملفتة وملهمة.

الجدير بالذكر أن شركة رتال تحرص على خدمة المجتمع من خلال المبادرات والبرامج والمسابقات التي تعمل عليها، كمسابقة رتال العالمية لتصميم المساجد وفق رؤية رتال المجتمعية والتخصصية، وكذلك المسابقة الوطنية التي تقام سنويا وستقطب فيها الأعمال التنافسية ليتم تجسيدها كمجسم على أرض الواقع في اليوم الوطني من كل عام.

