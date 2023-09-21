أخبار البورصة اليوم الأربعاء 20-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 20-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.342 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، ومصر للفنادق، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والوطنية للإسكان للنقابات المهنية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.





البورصة تخسر 11 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.342 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 835.7 مليون ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.22% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.7%، والعرب على 8.07%، واستحوذت المؤسسات على 31.28% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.71%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 48.5 مليون جنيه، 6 ملايين جنيه، 150.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.9 مليون جنيه، 38.2 مليون جنيه، 161.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 19797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 23877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 8286 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 3799 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 5623 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 5460 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 1404 نقطة.

وصعدت أسهم 22 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 137 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وسبيد ميديكال عدد 250 ألف سهم، 500 ألف سهم، 932.7 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي 25.1 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، ومجموعة أي أف جي القابضة 100 ألف سهم، 16539 سهم، على الترتيب.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وبالم هيلز للتعمير، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 30.9 ألف سهم، 364.6 ألف سهم، 103.3 ألف سهم، 250 ألف سهم، 25 ألف سهم، 630.5 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركات العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 6761 سهم، 6.1 مليون سهم، 1000 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، ومصر للفنادق، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 499.5 ألف سهك، 9780 سهم، 360 ألف سهم، على التوالي.





سيدبك أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة لنظر عرض خطاب الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته "ايثيدكو" بشأن قرار مجلس إدارتها بإرجاء صفقة استحواذ شركة سيدبك على شركة ايثيدكو لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة أحد المستثمرين الاستراتيجيين الاستحواذ على حصة في رأس مال شركة ايثيدكو من خلال التجاري الجزئي لبعض مساهمي الشركة.

النيل للأدوية

قالت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، إن الشركة حققت صافي مبيعات بلغت 1.003 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 873.5 مليون جنيه عن المحقق في العام المالي السابق بزيادة قدرها 14.8%، ومقابل مستهدف بلغ 1.112 مليار جنيه بنقص قدره 9.8%، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب مبلغ 119.2 مليون جنيه مقارنة مع 89.7 مليون جنيه، ومقابل ربح مستهدف قدره 121.2 مليون جنيه.