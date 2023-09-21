وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي وزير الدولة في المستشارية الألمانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم اليوم, بمعالي وزير الدولة في المستشارية الألمانية الدكتور يورج كوكيز، وذلك على هامش قمة أهداف التنمية المستدامة 2023 في نيويورك، وذلك بمقر السفارة الألمانية بمدينة نيويورك.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين المملكة وألمانيا، بالإضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.