شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع والين تحت ضغط من المركزي الياباني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الدولار مستويات مرتفعة جديدة مقابل بعض العملات اليوم الخميس، إذ ظل قرب أعلى مستوياته مقابل الين منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني، وذلك بعد أبدى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ميلا للتشديد بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.



وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات، إلى 105.68، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل مارس آذار، وذلك قبل أن ينخفض بشكل طفيف إلى 105.55.



وتأثر الين الياباني بحالة من التوتر بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث حوم حول مستوى 148.39 مقابل الدولار بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ عشرة أشهر عند 148.47 في وقت سابق من اليوم.

هناك احتمالات ضئيلة بقيام بنك اليابان المركزي بتشديد سياسته في اجتماع يوم الجمعة.



وكان الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات عند 1.2319 دولار، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار،وذلك قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم.

وسجل اليورو 1.0635 دولار بعد تراجعه لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.0617 دولار.



وتعرض كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي لضربة بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، إذ انخفض الدولار الأسترالي 0.6 بالمئة والدولار النيوزيلندي 0.3 بالمئة.

