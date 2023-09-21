شكرا لقرائتكم خبر عن 91.3 مليار ريال.. صادرات السعودية السلعية في شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت الصادرات السلعية في السعودية خلال شهر يوليو 2023م بنسبة 34.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ بلغت قيمتها 91.3 مليار ريال، منخفضة عن 140.1 مليار ريال، وذلك لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 42.9 مليار ريال بنسبة 37.9%، التي انخفضت قيمتها 70.1 مليار ريال، مقابل 113 مليارا في فترة المقارنة.

ووفقا لتقرير التجارة الدولية الصادر عن هيئة الإحصاء، انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 80.6% في شهر يوليو 2022م إلى 76.8% في الشهر ذاته من العام الحالي، فيما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يونيو 2023م بمقدار 0.3 مليار ريال وبنسبة 0.4%.

انخفاض الصادرات غير البترولية

سجلت الصادرات غير البترولية تشمل إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 22.1% عن شهر يوليو 2022م، إذ بلغت 21.1 مليار ريال مقابل 27.1 مليار ريال، بينما انخفضت الصادرات غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 19.8% في حين انخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 31.4% في نفس الفترة.

وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية (تشمل إعادة التصدير) بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 7% بالمقارنة مع شهر يونيو 2023م.

أما على صعيد الواردات فقد ارتفعت في شهر يوليو 2023م بنسبة 19.7% بمقدار 11.3 مليار ريال؛ وبلغت قيمتها 68.9 مليار ريال مقابل 57.6 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي، فيما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2023م بمقدار 4.3 مليار ريال وبنسبة 6.7%.

وتعد "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" من أهم سلع الصادرات غير البترولية إذ شكلت 29.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وانخفضت عن شهر يوليو 2022م بنسبة 34.7% بمقدار 3.4 مليار ريال، تليها "اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" تمثل 28.9% من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي انخفضت بنسبة 18.9% بمقدار 1.4 مليار ريال عن شهر يوليو 2022م.

في المقابل كانت أهم السلع المستوردة الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها والتي تشكل 21.4% من إجمالي الواردات، ثم معدات النقل وأجزاؤها وهي تشكل 18.5% من إجمالي الواردات.

وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر يوليو 2023م وبلغت 30.7% مقابل 47.2% في الشهر ذاته من العام الماضي

وذلك نتيجة للانخفاض في الصادرات غير البترولية، بنسبة 22.1%، والارتفاع في الواردات والذي بلغ 19.7% خلال هذه الفترة.

صادرات السعودية إلى الصين

وبحسب التقرير بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 15.7 مليار ريال (17.2% من إجمالي الصادرات) في شهر يوليو 2023م . مما يجعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة

للصادرات تليها اليابان وكوريا الجنوبية بقيمة 10.1 مليار ريال 11% من إجمالي الصادرات، و9.6 مليار ريال 10.5% من إجمالي الصادرات، على التوالي.

وكانت كل من الهند والإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والبحرين وماليزيا، وبولندا، من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 62.5 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 68.4% من إجمالي الصادرات.

وذكر التقرير أن قيمة الواردات من الصين بلغت 13.9 مليار ريال (20.2% من إجمالي الواردات) في شهر يوليو 2023م. مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات

المملكة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، بقيمة 6 مليارات ريال 8.7% من إجمالي الواردات، و4.3 مليار ريال 6.2% من إجمالي الواردات، على التوالي.

وكانت كل من الهند وألمانيا وسويسرا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وتايلاند، من بين أهم 10 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات السعودية من تلك الدول العشر 42.1 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 61% من إجمالي الواردات.

الواردات من الموانئ

ويعد ميناء جدة الإسلامي من اهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى السعودية بقيمة قدرها 20.6 مليار ريال أي ما يعادل 29.8% من إجمالي الواردات في شهر يوليو 2023م. تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبد العزيز بالدمام بنسبة 20.3 % ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 11.9%، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بنسبة 6.9% ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 5.9%.

وشكلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 74.8% من إجمالي الواردات السلعية إلى السعودية.