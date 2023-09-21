شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط متأثرة بانخفاض مخزونات الخام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعد أن سجلت أكبر انخفاض خلال شهر في الجلسة السابقة، إذ محت توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أثر انخفاض مخزونات الخام في البلاد.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 67 سنتًا أو 0.72% إلى 92.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتًا أو 0.79% إلى 88.95 دولار وهو أدنى مستوى منذ 14 سبتمبر.

وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة للعملاء: "أبقى بنك الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة أمس، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، ومع ذلك، لا يزال يُنظر إلى الأمر على أنه توقف مؤقت عن التشديد، ما يضع بعض الضغط على الأصول الخطرة" مثل النفط.

أسعار الفائدة الأمريكية

أبقى البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة وتمسك في الوقت نفسه بسياسة التشديد، ما يعني أن هناك زيادة متوقعة في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وأدى التمسك بسياسة التشديد إلى ارتفاع الدولار لأعلى مستوى منذ مطلع مارس، ما شكل ضغطًا هبوطيًا على أسعار النفط، إذ إن قوة الدولار عادة ما تجعل السلع الأولية مثل النفط أغلى للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ولم تبد أسواق الطاقة رد فعل يُذكر على البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء، وأظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي بما يتماشى مع التوقعات.

وأظهرت البيانات تراجع المخزونات 2.14 مليون برميل الأسبوع الماضي.