91.3 مليار ريالٍ صادراتُ المملكة السلعية في يوليو.. والواردات 68.9 مليارًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

سجلت الصادرات السلعية في شهر يوليو الماضي انخفاضا بنسبة 34.9% مقارنة بنظيرتها من العام الماضي من 140 مليار ريال إلى 91.3 مليار ريال، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 42.9 مليار ريال من 113 مليار ريال إلى 70.1 مليار ريال، بنسبة 37.9%.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي انخفضت خلال الفترة ذاتها من 80.6% إلى 76.8%، كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر يونيو المنصرم بمقدار 0.3 مليار ريال وبنسبة 0.4%.