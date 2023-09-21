شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 في الأسواق وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب نتيجة عوامل العرض والطلب وكذلك التغيرات اللحظية في سعر الأونصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 يسجل 2240 جنيها.

عيار 18 يسجل 1920 جنيها.

عيار 24 يسجل 2560 جنيها.

الجنيه الذهب 17920 جنيها.

لصين ترفع القيود على وارادات الذهب قامت الصين التي تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم برفع القيوم المفروضة على واردات الذهب، والتي وضعها البنك المركزي الصيني لدعم العملة المحلية اليوان، ولكن تسبب هذا في ارتفاع أسعار الذهب المحلي في الصين بشكل كبير الأمر الذي أدى إلى تراجع في الطلب المحلي على الذهب.

وصل الفارق بين السعر الفوري للذهب في الصين وتسعير لندن إلى مستوى قياسي بلغ 121 دولار للأونصة يوم الخميس الماضي، لكنه تقلص إلى 76 دولار للأونصة يوم الاثنين بعد أن خفف البنك المركزي الصيني قيود الواردات على الذهب.

ارتفعت علاوة الذهب الفورية في الصين إلى مستوى مرتفع بلغ 60 دولار للأونصة في أغسطس قبل أن تعود إلى 37 دولار للأونصة. وتعتبر علاوة الذهب هي تكلفة التسليم الفعلي للذهب وتضاف على سعر البيع، وارتفاع قيمتها في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم يعكس ارتفاع الطلب في الوقت الذي يشهد فيه المعروض من الذهب في الصين تراجع بسبب قيود الواردات التي وضعتها الحكومة الصينية، وفق رصد تحليلي من جولد بيليون.

ولكن مع تخفيف هذه القيود على وارادات الذهب الصيني من المتوقع أن تعود علاوة الذهب إلى التراجع وبالتالي سيعمل هذا على دعم الطلب المحلي على الذهب في الصين.

البنك المركزي الصيني نفسه يعد من بين أكبر المشترين الأكثر نشاطا للذهب هذا العام، حيث اشترى 126 طنا من الذهب حتى يوليو الماضي. وحاليًا يمتلك المركزي الصيني سابع أكبر احتياطي من الذهب في العالم عند 2113.50 طن من الذهب، وهو ما يمثل حوالي 3.8% من إجمالي الاحتياطيات. وتكهن المحللون بأن البنك المركزي يتطلع إلى زيادة حيازاته من الذهب إلى ما لا يقل عن 5٪ من إجمالي الاحتياطيات.