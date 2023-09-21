شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 19853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 23924 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 8300 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3811 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 5638 نقطة.