شكرا لقرائتكم خبر عن «وقت اللياقة»: افتتاح مركز رياضي جديد للرجال في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) مركز رياضي إكسبرس جديد للرجال منخفض التكلفة ويعمل على مدار 24 ساعة في مدينة جدة وذلك في يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023م.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، سيعمل المركز على مدار 24 ساعة وبنموذج تشغيل منخفض التكلفة وبدون أحواض سباحة، فيما سيكون ممكن رقمياً وباشتراكات مرنة للغاية تبدأ بحد التزام أدنى مدته شهر واحد، وبسعر مناسب لجعل الوصول والاستفادة من الأندية والصالات الرياضية أكثر سهولة لدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبحسب الشركة يعد هذا المركز الـ29 الذي يتم افتتاحه منذ إطلاق سلسلة وقت اللياقة إكسبرس في نوفمبر 2020م، فيما سيحتوي المركز على التجهيزات الرياضية عالية المواصفات، وكذلك أحدث التصاميم للصالات.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي سيظهر اعتبارا من الربع الثالث من العام الحالي.

يقع المركز، الذي سيكون تحت العلامة التجارية “وقت اللياقة- إكسبرس"، على طريق الأمير طلال بن منصور بن عبدالعزيز حي الأصالة في مدينة جدة، وتبلغ مساحته الإجمالية 1,210 متر مربع.

وبهذا يكون إجمالي عدد المراكز والصالات العاملة التابعة شركة لجام داخل وخارج المملكة العربية السعودية 172، هذا وسيتم اصدار إعلانات لمراكز جديدة في الأسابيع القادمة.