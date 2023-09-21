شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أمواج الدولية» توافق على تعديل مادة صلاحيات رئيس المجلس والنائب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أمواج الدولية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد في تمام الساعة 19:00 من يوم الأربعاء 05/03/1445 هـ الموافق 20/09/2023م, في المقر الإداري للشركة بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، فإن الجمعية وافقت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.