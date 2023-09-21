شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أبومعطي» توافق على توزيع 10 ملايين أرباحا على المساهمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة عبدالله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة 7:30 من مساء يوم الأربعاء 05 / 03 / 1445هـ الموافق 20 / 09 / 2023م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

وقالت الشركة في بيان على «تداول» إن نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور (عن بعد) مايمثل 22,34% من إجمالي أسهم الشركة.

نتائج التصويت

وتضمنت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/03/2023م ومناقشته، والموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2023م، والاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/03/2023م ومناقشتها.

وشملت النتائج: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة مكتب المحاسبون المتحدون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث لعام 2023م والربع الرابع لعام 2024م والسنوية من 01/04/2023م إلى 31/03/2024م والربع الأول المنتهي في تاريخ 30/06/2024م وتحديد اتعابه.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 10 ملايين ريال على المساهمين عن الفترة المالية (2023/03/31م)، بواقع (0.5) ريال عن كل سهم وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

توزيع أرباح نقدية

وتضمنت النتائج: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية بمبلغ 10 ملايين ريال على المساهمين عن الفترة المالية (2023/03/31م)، بواقع (0.5) ريال عن كل سهم وبنسبة 5% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، سيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا.

وشملت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ (900,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/03/2023م، والموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/03/2024م.