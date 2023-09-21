شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ«المركزي الأوروبي»: زيادة محتملة لمعدل الفائدة في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جابريل مخلوف إنه لا يزال من الممكن حدوث زيادة في معدلات الفائدة في أكتوبر، ورفض ما يتردد عن احتمال حدوث خفض في الربيع المقبل.

وأضاف لصحيفة أيريش إندبندنت الأيرلندية في مقابلة نشرت اليوم الخميس، "لا أقول إننا في اجتماعنا المقبل سوف نثبت المعدلات".

وأشار إلى أن حتى التضخم فوق نسبة 2 % المستهدفة من جانب البنك المركزي الأوروبي قد لا يؤدي إلى اتخاذ خطوات إضافية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مخلوف: "في حال ظل التضخم ثابتا دون تغيير، فهذا لا يعني بالضرورة أن معدلات الفائدة سوف ترتفع. ويمكن أن تظل المعدلات هكذا لفترة أطول".

ورفع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي تكاليف الاقتراض للمرة العاشرة ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يبقي البنك سعر الفائدة على الودائع عند نسبة قياسية تبلغ 4 % حتى يونيو على الأقل.