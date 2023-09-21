الارشيف / الاقتصاد

تسعير «خام دبي» لشهر ديسمبر بعلاوة 0.05 دولار للبرميل فوق «العُماني»

0 نشر
دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تسعير «خام دبي» لشهر ديسمبر بعلاوة 0.05 دولار للبرميل فوق «العُماني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت دائرة شؤون النفط في دبي الخميس، إن الإمارة حددت فارق السعر الرسمي لخامها لشهر ديسمبر/ كانون الأول عند علاوة 0.05 دولار للبرميل فوق سعر العقود الآجلة للخام العماني في «بورصة دبي للطاقة».

وسيجري تطبيق الفارق السعري على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني لشهر ديسمبر/ كانون الأول في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل ديسمبر/ كانون الأول.

(رويترز)

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا