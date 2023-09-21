شكرا لقرائتكم خبر عن تسعير «خام دبي» لشهر ديسمبر بعلاوة 0.05 دولار للبرميل فوق «العُماني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت دائرة شؤون النفط في دبي الخميس، إن الإمارة حددت فارق السعر الرسمي لخامها لشهر ديسمبر/ كانون الأول عند علاوة 0.05 دولار للبرميل فوق سعر العقود الآجلة للخام العماني في «بورصة دبي للطاقة».

وسيجري تطبيق الفارق السعري على متوسط التسويات اليومية لعقد أقرب استحقاق للخام العماني لشهر ديسمبر/ كانون الأول في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول لتحديد سعر البيع الرسمي لخام دبي تحميل ديسمبر/ كانون الأول.

(رويترز)