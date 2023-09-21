شكرا لقرائتكم خبر عن سهم «إعمار العقارية» عند أعلى مستوى في 10 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قفز سهم «إعمار العقارية» خلال جلسة تداولات، الخميس، بأكثر من 5% إلى 7.85 درهم وهو أعلى مستوى منذ يناير / كانون الثاني 2014.

وعند منتصف الجلسة، كان السهم قد استقطب تداولات بأكثر من 190 مليون درهم. من جانبه ارتفع «إعمار للتطوير» 2.1% إلى 7.22 درهم.

وكذلك استقطب «دبي الإسلامي» 51.7 مليون درهم وكان مرتفعاً بأكثر من 1% عند 5.77 درهم، كما استقطب «دبي المالي» 44.7 مليون وارتفاع 3% إلى 1.67 درهم.

بالمقابل، تراجع «الإمارات دبي الوطني» حوالي 3% دون 18 درهماً، بعدما ارتفع خلال التداولات الصباحية إلى 18.75 درهم.

وواصل سوق دبي المالي الصعود في جلسة الخميس ولامس 4173 نقطة، على وقع مزيد من عمليات الشراء بقيادة «إعمار العقارية».

وفي جلسة الأربعاء، قفز مؤشر سوق دبي المالي 1.56% إلى 4138.4 نقطة وسط أداء قوي لأسهم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«إعمار للتطوير».