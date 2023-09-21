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تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل «203.35» ريال

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أسعار الذهب في

الخليج 365_الرياض

انخفضت أسعار الذهب بالسعودية، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (203.35) ريال، مقارنة مع نحو (203.73) بإغلاق أمس الأربعاء.

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو (232.40) ريال، وعيار 22 نحو (213.04) ريال، وعيار 18 نحو (174.30) ريال.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,952.18) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,045.14) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,231.06) ريال.

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,208.49) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,389.10) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,745.65) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,782.79) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,519.11) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (234,029.06) ريال.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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