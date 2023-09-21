تراجع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل «203.35» ريال

انخفضت أسعار الذهب بالسعودية، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث سجل الجرام من عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (203.35) ريال، مقارنة مع نحو (203.73) بإغلاق أمس الأربعاء.