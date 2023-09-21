شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فعاليات أسبوع شباب الجامعات بمشاركة فعالة من مبادرة "ابدأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت المبادرة الوطنية "ابدأ" مشاركة فعالة وإيجابية فى أسبوع شباب الجامعات، والذى أقيم بجامعة حلوان، وانتهت فعاليته الأسبوع الماضي من شهر سبتمبر 2023.

وشاركت مبادرة "ابدأ" فى الجلسات والفعاليات الخاصة بشباب الجامعات حرصا من إدارتها على وجود مزيد من التواصل والمشاركة الإيجابية وتبادل الأفكار مع الشباب.

وجاءت فاعليات أسبوع شباب الجامعات في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لمواصلة الدعم وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات من الطلاب والطالبات، ومن المتوقع أن تسهم جميع فاعليات هذا الأسبوع في تنمية مهاراتهم، للتنافس بمختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية.

يأتي هذا ضمن متابعة وتعاون محور التدريب بالمبادرة الوطنية ابدأ حيث يشمل محور التدريب المشاركة في فاعليات عدة.

الجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية تسعى لتطوير الصناعة المصرية والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية فى أبريل 2022 وتهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، وتشييد المصانع الجديدة فى مصر، كما تُعد مبادرة "ابدأ" ذراعًا اقتصاديًا لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادى والاجتماعى المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار فى المجال الصناعى، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.