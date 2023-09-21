شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الخميس فى مصر يسجل 2215 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2215 جنيها للجرام وسط ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية إلى مستويات 1930 دولارا فى تداولات اليوم.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2526 جنيها.

عيار 21 يسجل 2215 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1894 جنيها .

الجنيه الذهب 17680 جنيها.

تراجع أسعار الذهب عالميا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الأمريكية عقب اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس والذي أشار خلاله إلى إمكانية رفع الفائدة من جديد خلال عام 2023، كما قلص فرص تخفيف السياسة النقدية وخفض الفائدة في 2024.

تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الخميس وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1922 دولارا للأونصة منخفض بنسبة 0.2% ، يأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الأول من سبتمبر خلال جلسة الأمس عند 1947 دولارا للأونصة قبل أن يغلق جلسة الأمس منخفض بنسبة 0.1%.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت أمس مقترباً من مستوى المقاومة النفسي 1950 دولارا للأونصة بمجرد صدور قرار البنك الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة عند النطاق بين 5.25% - 5.50% كما كان متوقع بشكل كبير في الأسواق، قبل أن تبدأ عمليات البيع في السيطرة على المعدن النفيس بعد صدور توقعات البنك الفيدرالي وحديث رئيس البنك جيروم باول في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع.

أظهر البنك الفيدرالي أن أسعار الفائدة ستستمر عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت، وأشارت التوقعات إلى تخفيضات أقل في الفائدة في عام 2024 مقارنة مع التوقعات السابقة، وحذر رئيس الفيدرالي أن الارتفاعات الأخيرة في معدلات التضخم ومرونة سوق العمل تمنح البنك الفيدرالي مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

كما أشار جيروم باول إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام، ليتخذ حديثه لهجة متشددة أكثر بكثير من توقعات الأسواق، حيث قلل من احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة في ظل استمرار مرونة الاقتصاد الأمريكي وهو السيناريو الذي ينذر بضعف في الطلب على الذهب كملاذ آمن.