شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات دبي الوطني» يطلق تطبيقاً يتيح 150 خدمة مصرفية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني، بنجاح النسخة المحسنة والمطورة من تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك «ENBD X»، والذي صمم بالكامل وفقاً لأحدث التقنيات وأعلى مستويات الأمان والحماية واتجاهات تجارب المستخدمين، حيث يقدم التطبيق المزود بأحدث التقنيات السحابية المتطورة مزيجاً لا مثيل له من الأداء فائق السرعة وسهولة الاستخدام في تنفيذ العمليات والأمان عالي المستوى، إضافة إلى أكبر مجموعة من المنتجات والخدمات في السوق.

وأطلق التطبيق في البداية بشكل تدريجي، وأصبح متاحاً الآن لجميع عملاء البنك، إذ يتوفر للعملاء الجدد خيار فتح حساب رقمي على الفور في أقل من ثلاث دقائق، عبر الهاتف المتحرك، دون الحاجة لأية وثائق، وتتيح شاشة التحكم العالمية الخاصة بالتطبيق للعملاء، رؤية شاملة لكامل محفظتهم المالية، بالإضافة إلى إبقائهم على اطلاع بجميع التحديثات المهمة، مثل مواعيد المدفوعات القادمة أو حالة الطلبات المعلقة.

كما يمكن للمستخدمين الاستفادة من أكثر من 150 خدمة على التطبيق، بما في ذلك تحديث الهوية الإماراتية وجواز السفر، وفتح وديعة ثابتة، والحصول على شهادات أرصدة الحسابات والخطابات المرجعية، وتقديم طلب الحصول على قرض على البطاقة في الحال.

وتتسم عملية تحويل الأموال عبر التطبيق بالسهولة، فهي تشبه تماماً إرسال رسالة نصية، حيث يقدم التطبيق مجموعة واسعة من خيارات التحويل والدفع العالمية المجانية، وتوصيات حول أفضل خيار لتنفيذ عملية التحويل بناءً على تحديد المستفيد. ويمكن للمستخدمين رؤية جميع المعاملات عبر حساباتهم وبطاقاتهم، وتنزيل كشوف الحسابات الموثقة على الفور، وحتى رؤية صور الشيكات المودعة في حساباتهم، وهي ميزة مبتكرة والأولى من نوعها في المنطقة.

1,000 صفقة

ويُشرك التطبيق العملاء مباشرة ويضعهم في موضع التحكم، بما يوفر لهم حرية لا مثيل لها للتحكم في تفضيلاتهم وإدارتها، مثل إعدادات الأمان وحدود الإنفاق. كما يساعدهم على تحقيق أقصى قدر من المدخرات اليومية من خلال أكثر من 1,000 صفقة شخصية وحصرية للبنك في قطاعات السفر والتسوق وتناول الطعام والتجارة الإلكترونية.

ويتمتع التطبيق بميزة منصة الثروة الرقمية المدمجة، والتي تُمكّن العملاء من استثمار وتنمية ثرواتهم ضمن نفس التطبيق الذي يستخدمونه لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية اليومية، وتتيح المنصة للمستثمرين الجدد فتح حساب استثماري على الفور، والاختيار من بين أكثر من 11,000 من الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المتداولة من 21 سوقاً عالمياً ومحلياً للاستثمار فيها.

ويتيح التطبيق قدراً أكبر من النشاط بنسبة 50% مقارنة بالتطبيق السابق، سواء من حيث تسجيل الدخول أو إجراء المعاملات، وحصل على عدد من الجوائز والتقدير والتكريم في القطاع المصرفي.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة البنك: «حظيت الخدمات المصرفية الرقمية التي يقدمها البنك لعملائه على مر السنين بالتقدير المستمر على المستوى العالمي، لما توفره من تجربة متميزة للمستخدمين، وأضفنا مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الحديثة الفورية، والتي سيتم إطلاق المزيد منها خلال الأشهر القليلة المقبلة».

فيما قال بيدرو سوسا كاردوسو، الرئيس التنفيذي الرقمي في قسم الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك: «يأتي إطلاق التطبيق ليُرسي معياراً جديداً للتميز في مجال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك في المنطقة وخارجها، وهو مصمم لتزويد العملاء بتجربة مصرفية غنية».