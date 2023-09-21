شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» تطلق رحلاتها إلى بينانغ ولانكاوي في ماليزيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «فلاي دبي» أنها ستبدأ رحلات يومية إلى جزيرتي لانكاوي وبينانغ في ماليزيا، لتصبح أول ناقلة من الإمارات والشرق الأوسط تخدم هاتين المدينتين برحلات جوية مباشرة من الإمارات والمنطقة.

ستبدأ الرحلات إلى مطار بينانغ الدولي (PEN) ومطار لانكاوي الدولي (LGK)، اعتباراً من 10 فبراير/شباط 2024. وسيتم تشغيل الرحلات إلى لانكاوي بتوقف قصير في بينانغ، ما يوفر للمسافرين من دولة الإمارات والمنطقة خيارات سفر مريحة عبر مركز الطيران في دبي.

تنوع ثقافي

قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي: «تعد الرحلات من مركز الطيران في دبي إلى وجهات العطلات الشهيرة أمراً حيوياً للسياحة وحركة التجارة. تمتاز هذه الوجهات في ماليزيا بالتنوع الثقافي والأنشطة الترفيهية وفرص الاستثمار. ونتوقع أن تحظى رحلاتنا الجديدة بطلب عالٍ ليس فقط من دولة الإمارات، بل من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأوروبية أيضاً».

ومع إطلاق رحلاتها إلى لانكاوي وبينانغ، نمت شبكة فلاي دبي في جنوب شرق آسيا إلى أربع وجهات، بما في ذلك عملياتها إلى كرابي وباتايا في تايلاند.

سوق مهم

فيما قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية للإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشبه القارة الهندية في فلاي دبي: «تعد ماليزيا سوقاً في غاية الأهمية بالنسبة إلى فلاي دبي، ويسعدنا أن نرى هذه الرحلات باتت حقيقة واقعة. وستحظى الخدمة اليومية بشعبية كبيرة بين مسافرينا من جميع أنحاء الشبكة، وستوفر للمسافرين من ماليزيا خيارات مريحة للسفر إلى دبي وخارجها، سواء كانوا مسافرين للعمل أو الترفيه أو لزيارة العائلة والأصدقاء».

وكانت «فلاي دبي»، أعلنت مؤخراً إطلاق عملياتها إلى ثلاث وجهات جديدة. تبدأ رحلاتها اليومية إلى القاهرة في 28 أكتوبر/تشرين الأول، وبوزنان، وجهتها الثالثة في بولندا، في 29 أكتوبر، وستنضم مومباسا إلى شبكة الناقلة المتنامية، اعتباراً من 17 يناير/كانون الثاني 2024.