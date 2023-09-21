شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات عجمان النصفية تنمو 6.2% إلى 4.6 مليار درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كشفت «غرفة تجارة وصناعة عجمان»، عن نمو حجم صادرات الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 6.2%؛ حيث بلغ حجم صادرات الإمارة 4.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 4.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2022.

وتتصدر منتجات السفن والقوارب على رأس المنتجات المُصدرة، تليها منتجات الزيوت المعدنية والأسماك والمصنوعات الفولاذية، كما تتصدر السعودية كأكثر الوجهات لصادرات الإمارة، تليها إيطاليا والكويت وتركيا.

ويعكس نمو حجم صادرات عجمان جهود الإمارة بمتابعة القيادة الرشيدة لتوفير بيئة اقتصادية مستدامة تصب في تنمية أعمال منشآت القطاع الخاص، ومدى حرص كافة الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي في الإمارة على تنويع الأدوات الاستباقية والخدمات الداعمة لتعزيز نمو حجم الصادرات من المنتجات المحلية دعماً لمستهدفات ورؤية عجمان.

وتمتلك إمارة عجمان، بنية تحتية لوجستية متقدمة تسهم بشكل مباشر في تحسين عمليات الشحن والنقل وجعلها أكثر كفاءة، إلى جانب ما تشهده المناطق الصناعية من تطورات مستمرة، الأمر الذي أثر بشكل إيجابي في نمو حجم الاستثمارات المباشرة، وخاصة الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي.

وتعتمد «غرفة عجمان»، أجندة أعمال ديناميكية لزيادة حجم صادرات إمارة عجمان، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية، من خلال تنويع المشاركات في المعارض الخارجية مع أعضائها من الشركات والمصانع، وتعزيز الشراكات الدولية، بهدف الترويج للمنتجات المحلية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

كما تسعى إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المواكبة لأهداف إمارة عجمان، عبر الارتقاء بأنشطة أعضائها من منشآت القطاع الخاص وتطوير ونمو أعمالهم، بما يشجع دور غرفة عجمان الريادي في دعم اقتصاد مستقبلي متنوع، وتطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطوير الأعمال والترويج للإمارة وجهة مثالية للاستثمار.