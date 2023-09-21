شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للسلع المتعددة» يوقع مذكرة تفاهم في هونج كونج لتحفيز الابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم «مركز دبي للسلع المتعددة»، جولته الترويجية الناجحة في مدينتي شينزن وهونغ كونغ ضمن جهوده لتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة مع الصين واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وخلال الزيارة، وقع المركز مذكرة تفاهم مع غرفة أعمال هونغ كونغ والشرق الأوسط لتحفيز الابتكار وتشجيع التجارة الثنائية. وستشهد الاتفاقية تعاون الطرفين في تبادل أفضل ممارسات السوق، ونقل المعرفة والخبرات المهنية، فضلاً عن توفير الدعم التجاري واللوجستي. وهذا التعاون سيدعم تحقيق أهداف مبادرة الحزام والطريق الرامية إلى تحفيز التعاون الاقتصادي بين الدول الواقعة على طول الطريق المقترح للمبادرة.

سوق استراتيجي

قال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تحتل الصين مكانة مهمة كواحدة من أبرز الأسواق الاستراتيجية للمركز، حيث بات المركز وجهة مفضلة للشركات الصينية في ظل وجود أكثر من 800 شركة مسجلة في منطقتنا الحرة الأفضل في العالم. تجاوز حجم التعاملات التجارية غير النفطية بين الإمارات والصين العام الماضي 77 مليار دولار أمريكي، ونتوقع أن يعزز انضمام دولة الإمارات الوشيك إلى عضوية مجموعة بريكس من تعاوننا مع الصين ما سيعزز تأثير ونطاق مبادرة الحزام والطريق وقدرتها على تحفيز حركة التجارة بين البلدين».

وأضاف: «سنواصل طرح خدمات مخصصة لدعم نمو الشركات الصينية المسجلة لدينا ومختلف أصحاب المصلحة الصينيين. وتؤكد مذكرة التفاهم التي وقعناها مؤخراً مع غرفة أعمال هونغ كونغ والشرق الأوسط التزامنا الراسخ بتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والازدهار وزيادة تدفقات التجارة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك».

علاقات قوية

فيما قال الشيخ سعود علي المُعلّا، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة: «تلعب قطاعات الأعمال والتجارة دوراً محورياً في تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي. وتشترك دولة الإمارات والصين في رؤيتهما وأهدافهما لنمو وتقدم اقتصاديهما من خلال علاقات التعاون القوية التي تجمعهما، ومن واجبنا جميعاً تشجيع وتوسيع هذه العلاقات».

مستقبل التجارة

خلال الحملة الترويجية، تم تكريم أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، بجائزة «40 شخصية استثنائية» بجانب قادة بارزين في القطاع، تقديراً لدوره المشهود في دفع عجلة نمو وتطور صناعة الألماس والمجوهرات العالمية. كما شارك في حلقة نقاش بعنوان «من الخام إلى التألق: رسم المسار لمستقبل مشرق»، عقدت على هامش معرض هونغ كونغ للمجوهرات والأحجار الكريمة، أحد أبرز المناسبات المختصة بقطاع المجوهرات في العالم، حيث تحدث حول رحلة نجاح دبي لتصبح مركزاً عالمياً رائداً لتجارة الألماس.

وشهدت الزيارة أيضاً إصدار المركز، نسخة خاصة من سلسلة تقاريره الرائدة «مستقبل التجارة» تركز على الألماس المصنع معملياً بعنوان «تطور مستمر- مستقبل صناعة الألماس المصنع معملياً». يناقش التقرير الديناميكيات التي قادت إلى تسارع وتيرة ازدهار هذه الصناعة على مدى السنوات القليلة الماضية. ويأتي إصدار النسخة الخاصة من التقرير بعد نجاح الندوة الافتتاحية للألماس المصنع معملياً التي استضافها مركز دبي للسلع المتعددة في يوليو 2023.