شكرا لقرائتكم خبر عن «أي دي سي» توضح آلية تنفيذ صفقة الاستحواذ على «المتحدة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «أي دسي سي كوروبوريشن للإستحواذ» أن سعر الإستحواذ على شركة «المتحدة للطباعة والنشر» يتمثل بقيام شركة «أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ» بإصدار 62.3 مليون سهم جديد بسعر 10 دراهم للسهم الواحد لكل سهم جديد إلى شركة أبوظبي القابضة ADQ بقيمة إجمالية قدرها 623 مليون درهم وبقيمة إسمية قدرها 2.5 درهم للسهم الواحد في رأس مال شركة «أي دي سي» (الأسهم الجديدة في «أي دسي سي»).

وأشارت الشركة في نشرة توضيحية لها على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أنه وبعد اتمام الصفقة، ستتملك شركة أبوظبي القابضة ADQ ما نسبته 31.2% من رأس مال شركة «اي دي سي كوربوريشن للاستحواذ».

2.5 درهم القيمة الإسمية

وأوضحت بأنه سيكون كل سهم جديد في شركة «أي دي سي كوروبوريشن للاستحواذ» مدفوعاً بالكامل بقيمة إسمية قدرها 2.5 درهم، فيما ستقوم «أي دي سي» بتعديل نظامها الأساسي بعد اتمام الصفقة وستبقى مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وعند اتمام الصفقة وفقاً لشروط اتفاقية شراء الأسهم التي ستبرم بين «أي دي سي كوروبوريشن للاستحواذ» وشركة أبوظبي القابضة ADQ (اتمام الصفقة)، ستقوم أبوظبي القابضة ADQ بنقل ملكيتها في شركة المتحدة للطباعة والنشر إلى شركة «أي دي سي».

وتنوي «أي دي سي» جمع مبلغ 734 مليون درهم من خلال إصدار 73.4 مليون سهم عادي من الفئة (أ) بقيمة أسمية 2.5 درهم للسهم الواحد في رأس مال الشركة (أسهم الفئة (أ) بسعر إصدار 10 دراهم لأسهم الفئة (أ) أسهم الإستثمار الخاص في الأسهم العامة).

وستصدر أسهم الإستثمار الخاص في الأسهم العامة لمؤسسات استثمارية مؤهلة محددة وستستخدم العوائد لتوفير رأس المال للشركة للنظر في أي توسعات مستقبلية.

اجتماع «العمومية»

ودعا مجلس إدارة «أي دي سي» المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة شخصيا في المقر الرئيسي للشركة في مبنى شركة الرويال جروب في أبوظبي أو بالحضور عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد، وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.