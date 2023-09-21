شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الوطني السويسري يبقي أسعار الفائدة من دون تغيير عند 1.75% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبقى البنك الوطني السويسري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الفصلي للسياسة النقدية، الخميس.

وأبقى البنك، الذي بدأ رفع أسعار الفائدة من المنطقة السلبية في يونيو 2022، سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 1.75%.

وقال البنك المركزي السويسري في بيان: «إن التشديد الكبير للسياسة النقدية خلال الأرباع الأخيرة يقاوم الضغوط التضخمية المتبقية».

وأضاف: «من وجهة نظر اليوم، لا يمكن استبعاد أن المزيد من تشديد السياسة النقدية قد يصبح ضرورياً لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

التضخم

وبلغ معدل التضخم في سويسرا 1.6% سنوياً في أغسطس، وهو أقل بشكل مريح من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وبلغ التضخم الرئيسي في جميع أنحاء منطقة اليورو 5.3% الشهر الماضي.

وكان الفرنك السويسري أيضاً أفضل أداء هذا العام، في حين شهد الاقتصاد السويسري ركوداً في الربع الثاني، مما يشير إلى أن هذا قد يكون آخر ارتفاع من البنك المركزي السويسري في هذه الدورة.

وكان مؤشر الأسهم القيادية الوحيد في أوروبا الذي تم تداوله في المنطقة الإيجابية صباح الخميس، حيث ارتفع بنسبة 0.4% في الساعة التي تلت قرار البنك المركزي السويسري بتعليق أسعار الفائدة.

الاجتماع السابق

وفي اجتماعه السابق في يونيو، اختار البنك المركزي زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد زيادات تصل إلى 75 نقطة أساس سابقاً.

وأشار البنك المركزي السويسري إلى أن «توقعات نمو الاقتصاد العالمي في الأرباع المقبلة لا تزال ضعيفة، على الرغم من أن التضخم من المرجح أن يظل مرتفعاً في جميع أنحاء العالم في الوقت الحالي».

وقال: «على المدى المتوسط، يجب أن يعود التضخم إلى مستويات أكثر اعتدالاً، لأسباب ليس أقلها السياسة النقدية الأكثر تقييداً».

لكن البنك المركزي السويسري أشار إلى أنه لا يمكن استبعاد «التباطؤ الواضح في الاقتصاد العالمي»، نظراً لاستمرار ارتفاع التضخم في أماكن أخرى من العالم، الأمر الذي قد يستلزم المزيد من تشديد السياسة النقدية لبعض البنوك المركزية. وقد أخذ تعليق البنك المركزي السويسري في الاعتبار أيضاً التدهور المحتمل في وضع الطاقة في أوروبا خلال فصل الشتاء.

وأشار البنك المركزي إلى هذا التباطؤ المحتمل باعتباره الخطر الرئيسي على الاقتصاد السويسري، الذي يتوقع أن ينمو بنحو 1% هذا العام، مع استمرار البطالة في الارتفاع بشكل طفيف وانخفاض الاستفادة من الطاقة الإنتاجية. (وكالات)