شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي في واشنطن.. هل ينجح في ضمان استمرار الدعم العسكري؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أي استراتيجية؟

«خط النهاية»

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن، الخميس، في محاولة لإقناع الولايات المتحدة بالإبقاء على زخم دعمها العسكري لكييف في الحرب المستعرة بينها وبين جارتها روسيا منذ فبراير/شباط 2022.وتختلف هذه الزيارة، وهي الثانية للرئيس الأوكراني إلى العاصمة الأمريكية منذ بدء الحرب على بلاده منذ 19 شهراً، عن سابقتها في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.وكان زيلينسكي يحل ضيفاً على واشنطن في أول زيارة له إلى الخارج منذ بدء الحرب، أحيطت التحضيرات بسرية تامة، وأضحت صور الرئيس الأوكراني بزيّه العسكري الزيتي اللون في البيت الأبيض أو مبنى الكونغرس، إحدى العلامات في مسار النزاع.منذ ذلك الحين، تراجعت الضغوط للإسراع في نجدة أوكرانيا؛ إذ إن الحرب تدور منذ أكثر من عام ونصف العام والدعم العسكري وصلها من دول غربية عدة.وطال التغيير أيضاً السياسة الأمريكية الداخلية، حيث بات الخصوم الجمهوريون لبايدن يمسكون بالغالبية في مجلس النواب، ولن يحظى زيلينسكي هذه المرة باستقبال احتفالي في مبنى الكابيتول.ومن المقرر أن يلتقي أبرز مسؤولي الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وسيكون اللقاء الأبرز مع زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثي الذي سأل عن الدعم الذي تقدمه واشنطن لأوكرانيا.وأكد ماكارثي الثلاثاء، أن لديه «أسئلة أريد طرحها عليه (زيلينسكي)، أين هي المحاسبة على الأموال التي أنفقناها؟ ما هي الخطة لتحقيق الانتصار؟».ويجد ماكارثي، نفسه في هذه القضية، وغيرها، تحت ضغط الجناح اليميني في الحزب الجمهوري الذي يدفع في اتجاه الحد من الأموال التي تنفقها الولايات المتحدة لدعم أوكرانيا.ويخشى أن يصبح هذا الجانب المالي من المساعدات أكثر تعقيداً في ظل خطر وقوع موازنة الولايات المتحدة في شلل إجرائي بحال عدم توصل المشرّعين إلى اتفاق بشأن الإنفاق، ولو بشكل مؤقت، قبل الأول من أكتوبر/تشرين الأول.وتشكل الميزانية المخصصة للمساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا جزءاً من النقاط التي تسبب بتعثر المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين.وأكد الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، أن إفراج الكونغرس عن 24 مليار دولار طلبتها الإدارة لمساعدة أوكرانيا هو «حيوي».وقال الأربعاء: «أولئك الذين يعتقدون بأن كلفة دعم أوكرانيا اليوم مرتفعة، تخيلوا فقط كم ستصبح باهظة، بالدم والأموال، إذا تخلّينا عنهم (الأوكرانيين)، في حال سمحنا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالسيطرة على كامل أوكرانيا ويصبح في موقع أكثر قوة».ومن المقرر أن يعرّج زيلينسكي على مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قبل أن يحل برفقة زوجته، ضيفين على جو وجيل بايدن في البيت الأبيض عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينيتش. وسيعقد الرئيسان خلوة في المكتب البيضاوي واجتماعاً موسعاً للوفدين.وعلى الرغم من أن بايدن شكّل قوة الدفع للدعم الغربي لأوكرانيا، فإن الرئيس الأمريكي أقر بأن احتمال تباطؤ هذا الدعم يشكّل إحدى ركائز الاستراتيجية الروسية، خصوصاً أن النزاع سيتم في غضون أشهر عامه الثاني، واقتراب فصل الشتاء وتأثيره في سير العمليات العسكرية ميدانيا.وقال بايدن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع: «روسيا تعتقد بأن العالم سوف يكل وسيُسمح لها بالاعتداء على أوكرانيا دون عواقب. إذا سمحنا بتقسيم أوكرانيا، فهل استقلال الدول سيكون مضموناً؟ الجواب هو لا».وفي مقابلة مع محطة «سي ان ان» الأمريكية، أكد زيلينسكي أن بلاده باتت «عند خط النهاية» في الحرب مع روسيا، وذلك بعد تقارير صحفية في الآونة الأخيرة، وجّه خلالها مسؤولون أمريكيون لم تتم تسميتهم، انتقادات إلى استراتيجية الحرب الأوكرانية.ودفع بطء تقدم القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد الذي بدأته مطلع يونيو/حزيران لاستعادة أراضٍ تسيطر عليها روسيا، بعد تلقي كميات كبيرة من الأسلحة، بعض الأطراف في الغرب إلى طرح تساؤلات بشأن الدعم المقدّم لكييف.وأكد كيربي الأربعاء أن بايدن يرغب خلال لقاء زيلينسكي في الاطلاع على ما يجري في ميدان المعركة، لكن أيضاً «القول بوضوح شديد للرئيس زيلينسكي إننا معهم مهما احتاج الأمر من وقت».وترافق زيارة زيلينسكي تكهنات بشأن احتمال تقديم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.وأقر الرئيس الأوكراني بأنه سيشعر «بخيبة أمل» في حال واصلت واشنطن الامتناع عن تزويد بلاده بصواريخ تكتيكية بعيدة المدى «أتاكمس»، انطلاقاً من خشيتها بأن يتم استخدامها لضرب الأراضي الروسية، ما قد يؤدي إلى تصعيد في حدة النزاع مع موسكو.وأبقى البيت الأبيض على حذره حيال هذه المسألة، وأشار كيربي هذا الأسبوع إلى أن تسليم هذه الصواريخ ليس مستبعداً، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بذلك.